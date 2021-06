"Nasz nowy dom": Córka uczestniczki zmarła na raka! Katarzyna Dowbor poruszona "Ja jestem przerażona..."

Pani Justyna oraz jej dwie córki - 12-letnia wówczas Wiktoria oraz 10-letnia Amelia były bohaterkami jednego z odcinków " Nasz nowy dom ". Katarzyna Dowbor wraz z programową ekipą wyremontowali ich dom, jednak dziewczynom nie było dane cieszyć się nim zbyt długo. Samotnie wychowująca dziewczynki Pani Justyna chorowała na nowotwór. Dwa miesiące po tym, jak zamieszkały w odremontowanym lokum, zmarła... Co dziś dzieje się z Wiktorią oraz Amelią? Historia dziewczynek łamie serce... Zobacz także: Uczestniczka "Nasz nowy dom" zmarła na nowotwór złośliwy. Co się stanie z jej córkami? "Nasz nowy dom": Co się stało z córkami zmarłej Pani Justyny? W miniony weekend Polsat wyemitował 148. odcinek "Naszego Nowego Domu". Przedstawiona w nim była smutna historia samotnej mamy - 34-letniej pani Justyny, która wychowywała 12-letnią wówczas Wiktorię oraz o dwa lata młodszą Amelię. Życie nie rozpieszczało pani Justyny. Problemy zaczęły się nawarstwiać, kiedy zdiagnozowano u niej nowotwór. Kobieta przeszła amputację piersi a także rozstała się ze swoim mężem, który nie potrafił pogodzić się z jej chorobą. Wraz z dwoma córeczkami zamieszkała w mieszkaniu, które nadawało się jedynie do generalnego remontu. Samotna matka starała się robić, co mogła, jednak okrutna choroba jej to uniemożliwiła: Mam przerzuty do śródpiersia, wątroby i kości - mówiła w programie Ekipa "Nasz Nowy Dom" ruszyła z pomocą. Na Panią Justynę oraz dziewczynki czekało przepięknie wyremontowane mieszkanie. Jednak los nie pozwolił im się cieszyć zbyt długo... Niecałe dwa miesiące później pani Justyna zmarła... Co dziś dzieje się z Wiktorią oraz Amelią? Oczywiście pamiętam panią Justynę i jej...