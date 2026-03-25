W kolejnym odcinku "Farmy" nie zabrakło dużych emocji wywołanych zarówno atmosferą między uczestnikami, jak i trudnymi zadaniami. Okazuje się, że nie wszyscy grają do jednej bramki, co nie umyka uwadze fanów programu.

Henryk knuje przeciwko Karolinie w "Farmie"

Kolejny dzień na farmie pod rządami Karoliny rozpoczął się od niewielkiego konfliktu z Henrykiem. Ten po przebudzeniu dostał uwagę od Farmerki Tygodnia, że nie zadbał, aby krowy miały wodę. Zwierzęta miały wylać przygotowaną wodę, czego Henryk nie zauważył, choć nie przyznał się do błędu, zaznaczając, że inni również mogli się zaangażować. Nie było to jednak jego jedyne potknięcie tego dnia.

Wybierając się ze swoją grupą na pole ziemniaków, by wykonać zadanie tygodnia, zapomniał plandeki, którą należało nakryć zbiory w razie deszczu. Choć uczestnikom udało się uratować sytuację, przykrywając ziemniaki częściami swojej garderoby, to po powrocie na farmę Henryk znów starał się zrzucić winę na innych. Stwierdził, że słyszał od kogoś, że plandeka miała być na polu z ziemniakami, jednak nikt takiej wersji nie potwierdził. Brak samokrytyki i przyjmowania krytycznych komentarzy dosadnie podkreśliła też wtedy Dominika.

Tego samego dnia Henryk zaskoczył swoim zachowaniem, otwarcie przyznając, że trzyma kciuki za niepowodzenie wykonania zadania tygodnia. Henryk z "Farmy" przyznał, że będzie kopać dołki pod Karoliną, co więcej, nie szczędził też słów o tym, jak zapatruje się na manipulację pozostałymi uczestnikami "Farmy".

Oby zadanie nie poszło. Wtedy jeszcze bardziej można głodnymi ludźmi manipulować. (...) Jak ona by tego zadania nie wykonała (...), to podkręcałbym wszystkich, że znowu nie wykonała zdania. (...) Z Wojtkiem mamy układ, że jak coś, to Karolina fru wyznała nagle Henryk.

Reakcja internautów była natychmiastowa i dosadna.

Fani "Farmy" maja dość Henryka. Ostro go podsumowali

W mediach społecznościowych programu nie zabrakło słów krytyki. Fani grzmią ws. Henryka. Największą popularnością i poparciem cieszy się komentarz:

Naprawdę smutne, kiedy ktoś liczy na to, że inni będą głodni i skłóceni. To pokazuje więcej o człowieku niż jakiekolwiek słowa.

Internauci piszą wprost, że Henryk wiele stracił w ich oczach.

Chyba najgorszy uczestnik farmy od początków jej istnienia.

Heniutek z odcinka na odcinek co raz bardziej zaskakuje, negatywnie piszą internauci.

Niektórzy nie ukrywają, że liczą na odpadnięcie Henryka z programu.

Oby to się nie odwróciło przeciwko niemu

Mam nadzieję, że odpadnie czytamy w komentarzach.

