Anita Sokołowska zatańczy w nowej, odświeżonej edycji "Tańca z Gwiazdami", która odbędzie się już za niecałe trzy tygodnie. Produkcja dopiero teraz zaczęła prezentować zestawienia par, z których wynika, że Roksana Węgiel zatańczy z Michałem Kassinem, a Hania Żudziewicz z Filipem Chajzerem. Kto wziął pod swoje skrzydła Anitę Sokołowską? Okazuje się, że to uwielbiany tancerz- Jacek Jeschke!

Anita Sokołowska zatańczy z Jackiem Jeschke

Gdy tylko produkcja zdradziła nazwisko partnera Anity Sokołowskiej, fani od razu ruszyli z komentarzami i nie kryli zachwytów. Wszyscy są pewni wielkiego sukcesu Anity na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Co więcej, w kuluarach mówi się, że to największa konkurencja dla Roksany Węgiel. Zobaczcie, co zdradziła nam osoba z produkcji tanecznego show.

Anita na treningach daje z siebie wszystko. Widać, że ma wielki talent do tańca! Już teraz w kuluarach mówi się, że może być czarnym koniem i jednocześnie największą konkurentką dla Roksany Węgiel. Dodatkowo - tańczy z Jackiem Jeschke, a ten tancerz wzbudza wyjątkowo dużą sympatię wśród widzów - zdradza osoba z produkcji.

Jacek Jeschke to utalentowany i utytułowany tancerz, który już raz sięgnął po Kryształową Kulę z aktorką Anią Karczmarczyk. W kulisach mówi się, że choreograf może powtórzyć ten sukces z Anitą Sokołowską. Pomimo, że na ten moment faworytką jest Roxie Węgiel i Michał Kassin, to właśnie gwiazda serialu "Przyjaciółki" może okazać się największym zaskoczeniem tej edycji.

Osoby z produkcji stawiają także na wielkie odkrycie taneczne w parze Sary Janickiej i Krzysztofa Szczepaniaka, który to podobno doskonale radzi sobie na treningach do "Tańca z Gwiazdami".

Niedoceniany, a równie świetny jest Krzysztof Szczepaniak. On może zaskoczyć na tym tanecznym parkiecie - zdradza informator.

Wygląda na to, że każda z par ma swoich fanów jeszcze przed rozpoczęciem tanecznego programu. Pod zdjęciem Anity i Jacka było naprawdę dużo wsparcia. Niektórzy internauci są pewni wygranej Sokołowskiej:

Murowane zwycięstwo

No to ja już wiem, kto będzie w finale!

Będę mocno trzymać kciuki Anitka - piszą zachwyceni fani.

Komu będziecie najbardziej kibicować ?

