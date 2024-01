Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podjęła ważną decyzję. Przyznała, że nawet najbliżsi nie mogli uwierzyć w to, na co się zdecydowała.

Już na początku 2024 roku, Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie kryła swojej radości. "Idzie nowe" - pisała z uśmiechem, jednak nikt nie spodziewał się, jak mocno zdecyduje się zrewolucjonizować swoje życie. Ukochana Wojtka postanowiła nie trzymać już nikogo w niepewności i poinformowała, że zaczyna spełniać kolejne swoje marzenie, jaki jest... bycie położną!

Okazuje się, że nowym pomysłem na życie Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli nawet najbliżsi:

Myślę, że niektórych z was mogę tu bardzo zdziwić, bo moją rodzinę bardzo zdziwiłam. Komukolwiek nie mówię, czy to rodzicom, czy babci to wszyscy reagują: żartujesz sobie?!

- mówiła na kanale Życie od pierwszego wejrzenia.