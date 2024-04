Ania Derbiszewska dała się widzom poznać za sprawą show "Rolnik szuka żony". Rolniczka brała udział w 10.edycji i to właśnie na planie poznała Kubę - miłość swojego życia, z którym spodziewa się dziecka. Derbiszewska po programie jest wyjątkowo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie odpowiada na pytania od widzów. Tym razem została zapytana o młodych uczestników programu. Jak myślicie, jakie zdanie ma na ten temat?

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja programu "Rolnik szuka żony" w Wielkanoc mogliśmy zobaczyć odcinek "zerowy" i poznać kandydatów, do których można wysyłać listy. Wśród nich znalazł się m.in. 23-letni Paweł i jego rówieśniczka Wiktoria. Niektórym fanom programu nie podoba się, wiek kandydatów - uważają, że są za młodzi i niedojrzali. Ich zdaniem takie osoby mogą szukać miłości poza kamerami. A jakie zdanie na ten temat ma była bohaterka show TVP, Ania Derbiszewska? Rolniczka podczas Q&A, dostała takie pytanie od fanów i postanowiła podzielić się swoją opinią z innymi.

Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" otwarcie przyznała, że nie ma co generalizować i nie zamierza bezpodstawnie oceniać młodych rolników, którzy w telewizji deklarują, że są już gotowi na założenie rodziny.

To sprawa indywidualna każdego, kiedy chce założyć rodzinę itd. To nie kwestia wieku, a dojrzałości opisuje człowieka.

Jednak nie wszystkim podoba się, że młodzi ludzie idą do programu szukać miłości. Fani "Rolnika" pod postem na oficjalnym profilu programu na Instagramie, podzielili się na dwa "obozy" i zaczęli komentować zdjęcie 23-letniego Pawła, który jest kandydatem do 11. edycji.

To nie jest wiek na szukanie żony i to w programie.

Nie brakowało, jednak głosów tych, co uważają podobnie jak Ania Derbiszewska i kibicują wszystkim, którzy mają odwagę szukać miłości m. in. w "Rolnik szuka żony".