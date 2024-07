Przykra sytuacja w "Milionerach"! Jedna z uczestniczek, Sylwia, grała o 125 tysięcy złotych, zachowując wszystkie koła ratunkowe, a więc była praktycznie krok od miliona. Przy "telefonie do przyjaciela" wydarzyła się jednak niespodziewana sytuacja... Jeszcze gorsza niż w przypadku Rusin i Kraśko! Zobaczcie!

Milionerzy: "Przyjaciel" źle podpowiedział uczestniczce!

Pytanie za 125 tysięcy brzmiało następująco:

Ile powstań śląskich było w latach 1919-1920:

a. 5

b. 4

c. 3

d. 2

Sylwia, przyszła dentystka, wykorzystała jedno z trzech kół, które jeszcze miała - telefon do przyjaciela, który pasjonuje się historią. Kolega uczestniczki pewnie stwierdził, że poprawna odpowiedź to C - 3, którą zaznaczyła. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. W latach 1919-1920 miały miejsce 2 powstania śląskie, a trzecie - w 1921 roku. Poprawną odpowiedzią była więc opcja D.

Uczestniczka ostatecznie wygrała gwarantowane 40 tysięcy złotych. Szkoda...

