"Milionerzy", pytanie za milion: Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest?

W dzisiejszym 239. odcinku 5 sezonu popularnego teleturnieju "Milionerzy" na widzów czekają duże emocje. Katarzyna Kant-Wysocka usłyszała pytanie za milion złotych i stanęła przed szansą zostania trzecim zwycięzcą programu. Sprawdźcie, jaka była poprawna odpowiedź na pytanie "Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest?" i czy uczestniczce udało się prawidłowo opowiedzieć.

Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest? Pytanie za milion!

W tym odcinku swoją grę kontynuowała Katarzyna Kant-Wysocka z Gdańska, specjalistka do spraw marketingu.

W poprzednim odcinku udało jej się zebrać 20 tysięcy złotych. Dzięki świetnej i sprawnej grze, w kolejnym odcinku dochodzi do pytania za milion złotych! Choć mąż radził uczestniczce, aby w tym przypadku nie ryzykowała - mogła stracić aż 460 tysięcy złotych - ona postanowiła inaczej.

Gdy padło pytanie: "Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest?" pani Katarzyna stwierdziła, że nie jest pewna odpowiedzi, ale jednak zaryzykuje. I postawiła na odpowiedź C.

A: wniebowzięcie Matki Bożej B: zmartwychwstanie Jezusa C: śmierć Jezusa na krzyżu D: zesłanie Ducha Świętego

Jak się okazało, była to bardzo dobra decyzja! Odpowiedź była prawidłowa! Uczestniczka została milionerką! To dopiero trzecia tak wielka wygrana w polskiej edycji programu "Milionerzy". Do tej pory udało się to także Krzysztofowi Wójcikowi w 2010 roku oraz Marii Romanek w 2018 roku.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z 239. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego powtórnie 7 kwietnia 2020 roku? Odpowiedzielibyście na pytanie za milion "Różańcową tajemnicą chwalebną nie jest?"?

Powtórki odcinków z 5. sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z odcinka "Milionerów" zawierające najciekawsze pytania i prawidłowe odpowiedzi.

