Milionerzy: Gdzie w aucie seryjnie montowane są ładunki pirotechniczne? 

Dziś wieczorem, 2 marca na antenie TVN ryszył nowy sezon "Milionerów"! Czy w nowym odcinku padło pytanie za milion złotych? Zobaczcie, co działo się w programie prowadzonym przez Huberta Urbańskiego! Jako pierwszy zagrał Grzegorz. Jakie pytania usłyszał?

Przy pierwszym pytaniu pan Grzegorz był pewny swojej odpowiedzi. Uczestnik "Milionerów" musiał odpowiedział "Z czego są tak zwane opakowania PET?" Pan Grzegorz zaznaczył odpowiedź A: z plastiku i dzięki temu zdobył 500 zł. Drugie pytanie również okazało się bardzo łatwe i Grzegorz miał już na koncie 1000 zł. Przy trzecim pytaniu "Jalapeno to odmiana" skorzystał z pomocy publiczności. Ostatecznie zaznaczył odpowiedź B- papryki. Jak brzmiało czwarte pytanie?

Andy Wahol i Nikifor Krynicki z pochodzenia byli:

A- Łemkami B- Inuiami C Masajami D Romami

Pan Grzegorz zaznaczyl poprawną odpowiedź czyli A.

Pytanie piąte: "Wyblinka, sztyk i ósemka- wszystkie to:

A- nazwy zębów mądrości B- Ostte zakończenia broni C- powłoki zrzucane przy linieniu D- węzły żeglarskie

Uczestnik zaznaczył D- poprawną odpowiedź.

"Ekonomiści przestrzegają, żeby nie wkładać wszystkich:" z odpowiedzią na to pytanie pan Grzegorz nie miał najmniejszych problemów i prawidłowo oznaczył C- jajek do jednego koszyka.

Pytanie za 40 tysięcy złotych.

Gdzie w aucie serynie montowane są ładunki pirotechniczne?

A- w silniku B- W pasach bezpieczeństwa C- w oponach D- w napinaczu paska klinowego

Pan Grzegorz oznaczył B. Czy to poprawna odpowiedź? Tak!

Pytanie za 75 tysięcy złotych: Co łączy Kolumbię z Kolumbią Brystyjską?

A- obie mają stolicę w Bogocie B- Obie leżą nad Pacyfikiem C- wszystko D- nic

Pan Grzegorz poprosił o koło ratunkowe i wyrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi. Zostały B i D, ale uczestnik poprosił o zaznaczenie odpowiedzi D- niestety była to błędna odpowiedź.

Kolejny uczestnikiem, który ma szansę wygrać milion jest Mikołaj Wieczorek z Poznania. Pierwsze pytanie:

"Wszystkie zostawiają za sobą jeden ślad, ale tylko jeden nazywany jest jednośladem"

A- jacht B- rower C- długops D- ślimak

Mikołaj zaznaczył B- prawidłową odpowiedź. Kolejne pytanie:

"Od 11:45 do 16:630 minie dokładnie:"

A- 6000 sekund B- 19 kwadransów C-4,5 godziny D- ćwierć doby

Zawodnik wybrał odpowiedź B, czyli prawidłową odpowiedź. Kolejne pytania pan Mikołaj usłyszy dopiero w następnym odcinku "Milionerów".

