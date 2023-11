Remigiusz Skubisz nie wygrał miliona w "Milionerach"! Dzisiejszy odcinek show "Milionerzy" mógł przejść do historii! A wszystko za sprawą uczestnika show, który doszedł do pytania za milion! W czwartkowym odcinku "Milionerów" na fotelu na przeciwko Huberta Urbańskiego zasiadł Remigiusz Skubisz, specjalista IT. Przez cały odcinek Remigiusz szedł jak burza i zadziwiał Huberta Urbańskiego swoją wiedzą. Przed pytaniem za milion skończył się czas, dlatego usłyszeliśmy je dopiero w dzisiejszym odcinku. Jak brzmiało?

Milionerzy: Pytanie za milion. Remigiusz Skubisz wygrał milion?

Remigiusz Skubisz usłyszał pytanie za milion. Jak brzmiało?

Co według Leszka Kołakowskiego jest sklepieniem domu, w którym duch ludzki mieszka? A. Rozum B. Bóg C.Miłość D.Czas

Remigiusz nie znał odpowiedzi na pytanie, dlatego wykorzystał ostatnie koło ratunkowe i poprosił o pomoc publiczność. 34% publiczności odpowiedziało A.Rozum i C.Miłość. Po krótkim zastanowieniu się, Remigiusz postanowił zrezygnować z gry. Później zdradził, że zaznaczyłby A.Rozum. Dobra odpowiedź na to pytanie to D.Czas. Skubisz wyszedł ze studia z czekiem na pół miliona złotych.

Co przed pytaniem za milion powiedział Remigiusz?

Są nerwy. Zawsze mogę zrezygnować, ale kusi mnie, żeby odpowiedzieć na pytanie za milion", powiedział uczestnik.

Co zrobi z pieniędzmi? Planuje kupić mieszkania w Gdańsku.

Krzysztof Wójcik jako pierwszy wygrał milion w Milionerach

W historii polskiej edycji teleturnieju "Milionerzy" tylko raz padła główna wygrana. W odcinku numer 662 wyemitowanym 28 marca 2010 roku, Krzysztof Wójcik ze Szczecina otrzymał czek na milion złotych. Pytanie za milion dotyczyło instrumentu, na którym gra Czesław Mozil. Uczestnik wskazał akordeon i wygrał milion. Czy dziś historia się powtórzy? Czego będzie dotyczyło pytanie za milion?

Jak wyglądała droga Remigiusza Skubisza do pytania za milion?

Remigiusz Skubisz z większością pytań poradził sobie bez problemu, do pytania za milion doszedł nawet z jednym kołem ratunkowym - pytaniem do publiczności. Zanim doszedł do ostatniego pytania, usłyszał pytanie za pół miliona. Jak brzmiało?

W 1971 roku psycholog Philip Zimbardo przeprowadził eksperyment symulujący:

A. życie rozbitków na wyspie B. życie w więzieniu C. przebywanie w kosmosie D. odbijanie zakładników

Prawidłową odpowiedzią była odpowiedź B. życie w więzieniu. Remigiusz Skubisz odpowiedział oczywiście prawidłowo. Wtedy jednak okazało się, że czas programu dobiegł końca, a widzowie przez cały weekend będą musieli czekać na nowy odcinek "Milionerów". Ostatecznie pytanie za milion okazało się za trudne dla Remigiusza i uczestnik zrezygnował z dalszej gry.

Remigiusz Skubisz usłyszał pytanie za milion

Remigiusz Skubisz wygrał pół miliona złotych