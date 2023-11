W dzisiejszym odcinku "Milionerów" uczestnik był bardzo blisko pytania o 500 tysięcy złotych. A jego grę zakończyło pytanie o biustonosz!

Czym charakteryzuje się biustonosz typu bondage?

A: samoprzylepnymi miseczkami B: zapięciami na rzep C: silikonowymi ramiączkami D: ozdobnymi paskami

Uczestnik do tego pytania szedł jak burza i wszystko wiedział. Na pytaniu o biustonosz zużył swoje ostatnie koła ratunkowe: pół na pół i telefon do przyjaciela. Po wyeliminowaniu dwóch odpowiedzi, nadal nie wiedział co wybrać. Dlatego mężczyzna zrezygnował.

A Wy znacie odpowiedź?

Biustonosz bondage charakteryzuje się ozdobnymi paskami. Swego czasu nosiły je wszystkie gwiazdy.

Uczestnik zrezygnował z dalszej gry i nie ryzykował. Zgarnął 125 tys. zł, które do tej pory wygrał.

