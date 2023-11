W ostatnim odcinku "Milionerów" uczestnik z Warszawy, Wojtek, był bardzo blisko pytania o milion złotych! Zatrzymał się na pytaniu o 500 tys, mają 250. Pytanie za pół miliona dotyczyło Mikołaja Kopernika i jego portretów:

Z którym z kwiatków najczęściej portretowano Mikołaja Kopernika? A. z lilią B. z szarotką C. z mniszkiem lekarskim D. z konwalią

Po wzięciu koła "pół na pół" zostały odpowiedzi C i D. Wojciech Zaremba zdecydował się na C. Niestety, ten kwiat to konwalia - w średniowieczu była symbolem wiedzy i sztuki medycznej. W ten sposób uczestnik stracił 210 tysięcy, wygrywając gwarantowane 40 tysięcy.

Z kolei kolejny uczestnik wziął koło ratunkowe na pierwsze pytanie za 500 zł:

Który napój w wersji z mlekiem wziął nazwę od zakonu kapycunów? A. herbata

B. kawa

C. czekolada

D. kakao

Publiczność w 89% wskazała na B czyli kawę (chodziło o cappucino), co oczywiście było prawidłową odpowiedzią.

