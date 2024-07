Mikołaj Krawczyk opowiedział o pedicure, które wykonał na planie programu "Celebrity Salon". Aktor w najnowszym show Polsat Cafe miał okazję zmierzyć się z nietypowym dla siebie zadaniem, które jednak wcale nie okazało się aż takie trudne. Tym bardziej, że Mikołaj podszedł do tematu z dużą empatią oraz pokorą.

Ja podszedłem do tego tak, że wiadomo, że w rodzinie ludzie się starzeją. To brzmi teraz abstrakcyjnie, natomiast osoby, które kochamy i które są od nas starsze, szybciej się starzeją. I też często jest tak, że musimy o nie zadbać i przekroczyć tę barierę wstrętu do obcego ciała - zdradził Mikołaj Krawczyk wywiadzie dla portalu Party.pl.

Co jeszcze powiedział aktor? Dowiecie się z naszego materiału filmowego! Zobacz też: Agnieszka Włodarczyk będzie gwiazdą TVN? Rozstanie z Mikołajem Krawczykiem to może być bodziec do działania!

Mikołaj Krawczyk wykonał pedicure na planie programu "Celebrity Salon".

Aktor uważa, że ta umiejętność może mu się przydać przy opiece nad starszymi członkami rodziny.