Michał Szpak to najbardziej stylowy juror dziewiątej edycji "The Voice of Poland"? Wokalista po raz kolejny udowodnił, że uwielbia bawić się modą i nie boi się odważnych stylizacji. Na wczorajszej konferencji prasowej z udziałem trenerów muzycznego talent-show Michał Szpak zaskoczył swoim wyglądem w fioletym komplecie połączonym z czarnymi butami na koturnach. Look artysty uzupełniła burza loków- znak rozpoznawczy Michała. W odważnej stylizacji Michał Szpak zdecydowanie wyróżniał się na konferencji prasowej "The Voice of Poland".

Zobaczcie, jak prezentował się Michał Szpak i pozostali jurorzy "The Voice of Poland"!

