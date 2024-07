Wreszcie sam potwierdził oficjalnie to, czym fani żyli od kilku dni! Michał Szpak został jurorem i trenerem popularnego talent-show TVP - Voice of Poland! Zobaczcie, co napisał!

Reklama

Zobacz też: To OFICJALNE! Znamy jurorów ósmej edycji "The Voice of Poland"! Kto poza Szpakiem?

Michał Szpak o Voice of Poland

Michał Szpak przez ostatnie lata osiągnął naprawdę dużo - sukcesy w kraju, udział w Eurowizji - ale ciągle pamięta, że jeszcze niedawno sam był uczestnikiem talent-show. I nawiązał do tego potwierdzając oficjalnie informację o swoim udziale w Voice of Poland w charakterze jurora:

Moi drodzy wieści mam dla Was nie małe gdyż już oficjalnie potwierdzić mogę iż będę jurorem i przede wszystkim starał się być dobrym trenerem w ósmej edycji Voice of Poland TVP - zapewnia na swoim profilu na Facebooku .

Jednocześnie dodaje, że ma świadomość, jak wielka odpowiedzialność będzie spoczywała teraz na jego rękach:

Zobacz także

Kilka lat temu ja sam stałem po drugiej stronie i byłem oceniany, dlatego też doskonale wiem jak wielkie jest to przeżycie i ile kosztuje stresu, emocji i że choć czasami się czegoś bardzo chce to stając przed wielka publika i jurorami można totalnie nie wytrzymać tejże presji i sam na własnej skórze przekonałem się jak bardzo ważne jest wsparcie dla ludzi którzy stawiają swój pierwszy krok.

Na koniec poprosił wszystkich fanów, by trzymali za niego kciuki, a on postara się sprostać zadaniu! My już trzymamy, a Wy? Myślicie, że będzie dobrym jurorem?

Reklama

Michał Szpak zasiądzie w fotelu jurora Voice of Poland. Jak szybko będzie się obracał?