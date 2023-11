Michał Szpak w tym sezonie zadebiutował w "The Voice of Poland" jako juror. Co więcej, Marta Gałuszewska, dziewczyna która znalazła się w jego grupie, wygrała! A czy Michał Szpak będzie oglądał "The Voice of Kids"? Premiera już 1 stycznia! Zobaczcie, co nam powiedział!

Reklama

Zobacz też: Czego Michał Szpak nie mógłby odmówić zwyciężczyni The Voice of Poland? Zobaczcie, co nam powiedział!

The Voice of Kids - znamy szczegóły!

Przypomnijmy, The Voice Kids zadebiutuje w Telewizji Polskiej na samym początku 2018 roku. Premiera 1. odcinka jest zaplanowana na 1 stycznia w TVP 2. The Voice Kids będzie emitowany w każdą sobotę o 20:05, czyli dokładnie o tej samej porze, o jakiej mogliśmy dotąd oglądać "dorosłą" wersję The Voice Of Poland.

Więcej: Czy Michał Szpak powinien być jurorem w kolejnej edycji "The Voice of Poland"? Andrzej Piaseczny wyrobił sobie zdanie na jego temat...

Reklama

Michał Szpak o "The Voice of Kids". Będzie oglądał?