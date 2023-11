Trwa dziesiąta, jubileuszowa edycja "The Voice of Poland"! Widzowie Telewizyjnej Dwójki już od kilku tygodni mogą śledzić zmagania początkujących wokalistów w muzycznym talent-show. Uczestników programu ocenia jury w składzie: Margaret, Michał Szpak, Tomson i Baron oraz Kamil Bednarek. Czy jurorzy kłócili się podczas nagrań "The Voice of Poland"? Michał Szpak w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle uchylił rąbka tajemnicy! Muzyk zdradził przy okazji, co wydarzy się w kolejnych odcinkach show. Wiedzieliście, że w nowej edycji "VoP" wystąpi jego dobra znajoma?

Posłuchajcie, co powiedział Michał Szpak!

