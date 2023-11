Reklama

Michał Mikołajczak wygrał "Agenta" i tym samym udowodnił, że wie jak grać, żeby wygrać! Michał Mikołajczak to 32-letni aktor, znany przede wszystkim z roli czarnego charakteru - Darka z "Na Wspólnej". W 2017 roku dołączył do obsady "Pierwszej miłości", gdzie gra Piotra, przyjaciela Krystiana Domańskiego (Patryk Pniewski). Mikołajczak dał się poznać również jako aktor filmowy. Do tej pory mogliśmy oglądać go w takich produkcjach jak „Światło”, „Miasto 44” oraz „Napis”. (Kto jest Agentem? Kto wygrał? Wyniki)

A teraz ważna informacja dla fanek Michała! Uwaga, jest singlem! ;)

A co jeszcze wiemy coś o nim prywatnie? Na czym jeszcze zarabia oprócz aktorstwa? Zobacz nasz materiał wideo, żeby dowiedzieć się o nim wszystkiego!

Michał Mikołajczak wygrał "Agenta".

