Michał Koterski jest jednym z uczestników w nowej edycji "Agent- Gwiazdy". Aktor rzadko bierze udział w tego typu programach i jak twierdzi ma już za sobą ekstremalny etap w swoim życiu i teraz stara się cieszyć stabilizacją i rodziną. Gwiazdor powiedział Party.pl, że wcale nie chciał wziąć udziału w programie. Nie uwierzycie, kto namówił go do zmiany decyzji! Przy okazji Misiek Koterski wyznał, dlaczego zmienił zdanie i jaki był główny powód. Niedawno aktor zmienił mieszkanie i obawiał się zostawić żonę i synka, aby sami radzili sobie z remontem! Na szczęście Marcela Leszczak ze wszystkim sobie poradziła. Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co o swojej żonie mówi Koterski!

Marcela Leszczak, Misiek Koterski

eastnews

