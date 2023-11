Misiek Koterski wziął udział w kolejnej edycji programu "Agent Gwiazdy". Aktor na planie spotkał się z Edytą Górniak, Krystyną Czubówną, Violą Kołakowską czy z Rafałem Jonkiszem. Pierwszy odcinek show obejrzymy już w środę 27 lutego. Nagrania do programu TVN skończyły się w ubiegłym roku, na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia. Czy Michałowi Koterskiemu udało się wrócić do rodziny na czas? Jak dowiedziała się reporterka Party.pl, aktor na całe szczęście nie spędził świąt w podróży. Koterski miał wyjątkowe święta, jednak nie byłoby to możliwe, gdyby nie jego żona, Marcela Leszczak. Posłuchajcie, co zrobiła ukochana Koterskiego. Taka żona to wielki skarb!

Reklama

Misiek Koterski i Marcela Leszczak w 2017 roku zostali rodzicami Fryderyka