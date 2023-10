Po tragicznej śmierci syna, Sylwia Peretti nie zabrała publicznie głosu. Tym razem zrobił to jednak menadżer "Królowej życia". Opowiedział on o stanie gwiazdy, odniósł się do pogrzebu zmarłego 24-latka oraz zaapelował do wszystkich zainteresowanych. Poznajcie szczegóły.

Menadżer Sylwii Peretti z "Królowych życia" o tragicznym wypadku

W miniony weekend wszyscy mówili o wypadku, który miał miejsce w Krakowie. Wówczas w nocy z piątku na sobotę doszło do tragedii. Rozpędzone auto wjechał w słup i dachowało. Szybko wyszło na jaw, że w samochodzie było czterech mężczyzn w wieku 20-24 lata. W mediach równie szybko pojawiła się informacja, że w aucie znajdował się syn popularnej celebrytki. Niedługo potem wszyscy mówili o tym, że nie żyje 24-letni syn Sylwii Peretti z "Królowych życia", jak i pozostali pasażerowie. Obecnie trwa śledztwo Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza, w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz nieumyślnego spowodowania wypadku. Z ostatnich ustań wynika, że to właśnie syn gwiazdy prowadził pojazdem.

Po tragicznym wypadku pogrążona w żałobie gwiazda milczy. Ostatnio jednak internauci dostrzegli wymowną reakcję Sylwii Peretti z "Królowych życia" po śmierci syna. Wówczas okazało się, że bohaterka show nie tylko zniknęła z sieci, ale także wyłączyła możliwość komentowania pod ostatnimi, instagramowymi wpisami. Wszystko wskazuje na to, że chce w spokoju przeżyć żałobę. Słowa te dla portalu Pudelek.pl potwierdził jej menadżer, Adam Zajkowski:

- Sylwia znajduje się w bardzo ciężkim stanie emocjonalnym, rozpaczając po utracie jedynego dziecka. Rodzina w trosce o jej zdrowie uniemożliwiła dostęp do internetu i telefonu. Możemy z całą stanowczością powiedzieć, że Sylwia, jako matka, nie pozwoli szkalować dobrego imienia Syna i w momencie, gdy będzie gotowa - odniesie się do historii Patryka, natomiast teraz jest czas na żałobę - przekazał.

Ponadto ten odniósł się także do wypowiedzi bliskich osób zmarłych, które pojawiają się w sieci:

- Apelujemy o uszanowanie pamięci wszystkich Zmarłych w wypadku i powstrzymanie się od zadawania dodatkowego bólu Rodzinom. Wierzymy, że słowa wypowiedziane przez Rodziny i bliskich Zmarłych powstały z bólu i cierpienia, które wszyscy teraz przeżywamy, dlatego nie chcemy się w żaden inny sposób do tego odnosić.

Nie zabrakło także informacji dotyczącej pogrzebu syna Sylwii Peretti z "Królowych życia":

- W kwestii pogrzebu osobiście wolelibyśmy, żeby miał on charakter rodzinny - zamknięty, jednak mając świadomość licznego kręgu znajomych Patryka, stwierdziliśmy, że nie mamy prawa ograniczać im możliwości Jego pożegnania. Prosimy o uszanowanie żałoby Rodzin Zmarłych zarówno przez osoby prywatne jak i media. Dziękujemy za liczne słowa wsparcia i otuchy - skwitował.

