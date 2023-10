Zostało wszczęte śledztwo Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza. Sprawa dotyczy umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz nieumyślnego spowodowania wypadku w Krakowie, w którym zginął m.in. syn Sylwii Peretti z "Królowych życia". Pojawił się oficjalny komunikat policji, po którym jest już jasne, kto kierował autem w czasie wypadku.

W sobotni poranek wszyscy mówili o tragicznym wypadku, który miał miejsce około 3 w nocy, przy moście Dębnickim w Krakowie. Z podanych informacji wynikało, że kierowca samochodu osobowego wpadł w poślizg i stracił panowanie nad samochodem, a następnie dachował. W wypadku zginęły cztery osoby w wieku 20-24 lata. W mediach szybko pojawiła się informacja, że pośród nich był 24-letni syn Sylwii Peretti z "Królowych życia", który zginął". Równie szybko głos w tej sprawie zabrał Adam Zajkowski, menadżer gwiazdy, który zaznaczył, że Patryk był pasażerem:

- Dzisiaj o 3 w nocy Patryk jako pasażer samochodu zginął w tragicznych okolicznościach. Jest to tragedia dla Sylwii i dla nas wszystkich. To się zdarzyło dosłownie przed chwilą… Patryk nie kierował, miał doświadczenie. Stracili panowanie nad samochodem. Okoliczności tragedii cały czas są ustalane — przekazał.

Teraz jednak w mediach pojawiły się nowe doniesienia. Prowadzący śledztwo twierdzą, że to 24-letni Patryk P. kierował samochodem w czasie wypadku:

- Odnosząc się do doniesień medialnych mówiących, że kierowcą była inna osoba, informujemy, iż wszystkie ustalenia wskazują, że to Patryk P. kierował wskazanym samochodem. W szczególności wskazują na to czynności identyfikacyjne na miejscu zdarzenia, materiał fotograficzny i nagranie z monitoringu ulicznego, na którym widać jak Patryk P. chwilę przed wypadkiem wsiada za kierownicę swego samochodu - czytamy w komunikacie Małopolskiej Policji.