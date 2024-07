Do startu jesiennej ramówki pozostały jeszcze ponad dwa miesiące i większość gwiazd cieszy się obecnie zasłużonym urlopem. Niektóre programy jednak będą wymagały szybszego powrotu do pracy - należy do nich "Taniec z Gwiazdami", do którego treningi to już kwestia tygodni. Przy okazji, dowiadujemy się o kolejnych gwiazdach, które zobaczymy na parkiecie. Przypomnijmy: Seksowna Miss wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

Reklama

W programie nie zabraknie również panów. Jak informuje "Party", na parkiecie zobaczymy też Mateusza Banasiuka. Przystojny aktor jest ostatnio na fali - za grę w "Płynących Wieżowcach" zebrał znakomite recenzje i kilka nagród, a równie dużo dzieje się również w jego życiu prywatnym. Banasiuk spotyka się bowiem z Magdaleną Boczarską, z którą nie ukrywają się już przed mediami.

Będziecie mu kibicować w "TzG"?

Zobacz: Boczarska zapomniała już o Karolaku. Zdjęcia z nowym chłopakiem mówią wszystko

Zobacz także

Reklama

Kisio, Zając i Banasiuk na planie "Pierwszej Miłości":