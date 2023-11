Nowy odcinek „#Supermodelka Plus Size” dał uczestniczkom szansę na niezwykłe spotkanie z jednym z najlepszych polskich aktorów. Mateusz Banasiuk wprowadził kandydatki w podstawy sztuki aktorskiej. Przygotował dla nich zadanie, starał się je poznać, aby na scenie pokazały się całkowicie wbrew warunkom. Zagrał z nimi specjalnie przygotowaną scenę, w której miały go... uwodzić! Jak to wyjątkowe spotkanie na deskach Teatru Komedia ocenił Banasiuk? Uczestniczki mają połknęły bakcyla teatru? Są wśród nich wielkie talenty? Podejrzyjcie już teraz!

Zobaczcie zwiastun najnowszego odcinka programu "Supermodelka Plus Size"!

Emisja już w środę, 15 listopada o 20:40 w Polsacie.

Mateusz Banasiuk zorganizował dla uczestniczek warsztaty aktorskie.

Jak wypadły dziewczyny?