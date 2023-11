Trudno uwierzyć, że to jak szybko minęło, ale już w środę, 15 listopada odbędzie się finał pierwszej edycji programu „#Supermodelka Plus Size”! To ostatnia szansa dla Joanny, Kasi i Zuzy na zdobycie serc jurorów. Ewa Minge, Ewa Zakrzewska, Rafał Maślak i Emil Biliński po raz ostatni ocenią, która z dziewczyn ma najlepsze warunki, aby zostać idealną supermodelką w rozmiarze plus. Ale to nie jurorzy będą mieć ostateczny głos. Ich decyzja stanowić będzie jedynie 50%. Drugie 50% oddane zostanie w ręce telewidzów, którzy w głosowaniu smsowym będą mogli zagłosować na kandydatkę, zasługującą najbardziej na tytuł.

Jak będzie wyglądał finał?

Finalistki zaprezentują się m.in. w pokazach kolekcji Violi Piekut, Mario Menezi oraz w specjalnym pokazie inspirowanym filmem „Wielki Gatsby”. Towarzyszyć będą im gwiazdy – światowej sławy DJ C-Bool oraz tancerze programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Jeden z pokazów będzie szansą, by na wybiegu zobaczyć pełną finałową piętnastkę dziewczyn, które mieszkały w domu modelek i walczyły o wejście do ścisłego finału.

Która z kandydatek zwycięży, będzie można przekonać się podczas wielkiego finału na żywo, już w środę, 15 listopada o 20:40 w Polsacie! Tymczasem przypomnijcie sobie, jak wyglądały najmocniejsze momenty programu w krótkim zwiastunie! Zapraszamy!

Kto wygra? Rywalizacja jest zacięta!

Joanna ma szansę wygrać?

A może wygra Kasia?

