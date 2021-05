"MasterChef Junior": kto przeszedł do finału? Widzowie nie mogą pogodzić się z odejściem jednej uczestniczki

"MasterChef Junior" to program kulinarny, którzy Polacy pokochali od razu. Aż trudno uwierzyć, jak wspaniale radzą sobie w kuchni dzieci! Nie jeden dorosły może z pełną pokorą uczyć się od młodych kucharzy kulinarnych patentów, dobierania smaków i niesamowitego podejścia do każdego z dań. W półfinałowym odcinku o miejsce w finale walczyli: Staś Zawłocki, Oliwia Piech, Kuba Jaworski, Kazik Józefowicz i Jagoda Łaganowska. Konkurencje były wyjątkowo wymagające, a wszyscy uczestnicy kolejno zachwycali jurorów. Wisienką na torcie było wykonanie niezwykle trudnego zadania pod okiem jednego z najlepszych polskich kucharzy Przemysława Klima. Kto najlepiej poradził sobie z tą konkurencją?

"MasterChef Junior": widzowie zaskoczeni wyborem jurorów?

Dzisiejszy odcinek był dla młodych kucharzy bardzo stresujący. Przede wszystkim dlatego, że czekały ich ogromne emocje związane z półfinałem. Każdy z uczestników wiedział, że nie może pozwolić sobie na najmniejszy błąd. Mimo że i tak z powodu pośpiechu doszło do pewnych problemów, uczestnicy w mig je rozwiązywali.

Niewątpliwie mistrzem dzisiejszego odcinka był Staś Zawłocki, który doskonale odnalazł się w pierwszej konkurencji dotyczącej sosów. Uczestnicy mieli przygotować trzy dania do sosu: beszamelowego, angielskiego i berneńskiego. Zwycięzcą okazał się Staś właśnie, który przyznał, że ta konkurencja była dla niego idealna i wspaniale się w niej odnalazł. Przy okazji pomagał także innym młodym uczestnikom, którym nie do końca wychodziły niby łatwe, a tak naprawdę trudne w przygotowaniu sosy.

Kolejna konkurencja, przygotowanie dorsza także należała do Stasia. Nic więc dziwnego, że jurorzy w pierwszej kolejności wymienili właśnie Stasia, jako uczestnika przechodzącego do finału. Do niego dołączył uroczy Kazik i bardzo utalentowana Jagoda, która zachwyciła dziś jurorów swoimi daniami z sosami. Niestety do finału nie dostali się Kuba i Oliwia. Widzom jest bardzo żal, że odpadli z programu, szczególnie zaś szkoda im Oliwii, która według nich zabłysnęła ogromnym talentem:

Oliwia powinna przejść do finału Oliwia powinna zostać... Oliwia nawet w ocenach jurorów miała lepsze danie niż Kazik... Kompletnie nie rozumiem tego werdyktu...martwię się o finał To, że odrzucono Oliwię jest mega słabe. Brawo Oliwia, brawo Kuba! ❤️❤️

A Wy zgadzacie się z werdyktem jury?

Do finału "MasterChef Junior" przeszła Jagoda, Staś i Kazik.

Oliwia była zdecydowaną faworytką wielu widzów.