"Mask Singer" pojawił się w wiosennej ramówce stacji TVN i był chętnie oglądanym show. Czy możemy się spodziewać tego, że niedługo ponownie zobaczymy muzyczne zmagania gwiazd ukrytych pod spektakularnymi kostiumami? Zobaczcie, co przed naszą kamerą zdradziła Julia Kamińska!

Reklama

Czy będzie 2. edycja "Mask Singer"?

Pierwsza edycja "Mask Singer" należała do Nataszy Urbańskiej - to właśnie ona sięgnęła po główną wygraną, ukrywając się pod przebraniem Deszczu. W show świetnie poradzili sobie również Anna Karwan (jako Bocian) oraz Krzysztof Skórzyński (jako Kogut), którzy również dotarli do finałowego odcinka. Czy już niedługo czekają nas kolejne, wielkie emocje związane z 2. edycją "Mask Singer"? Zapytaliśmy o to jurorkę show, Julię Kamińską, która szczerze nam na to pytanie odpowiedziała.

- Nie wiem. Wydaje mi się, że będzie (druga edycja - przyp.red.). [...] Oczywiście, że bym chciała, to była dla mnie fantastyczna przygoda i nigdy nie zapomnę tego jak zobaczyłam tańczące ręczniki. Ja się bawiłam świetnie! - powiedziała nam Julia Kamińska.

Co jeszcze na temat show zdradziła nam jurorka "Mask Singer"? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Reklama

Zobacz także: Finał "Mask Singer": To oni ukrywali się pod maskami! Lista uczestników