Paweł z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories opublikował zaskakujące nagranie z udziałem Marty. Okazuje się, że partnerka rolnika przed premierą "Dance Dance Dance" postanowiła nieco poprawić swoją urodę i kupiła sobie preparat do wybielania zębów. Efekt mocno zaskakuje! Musicie zobaczyć, jak wygląda Marta!

Marta z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak wybiela zęby

Marta i Paweł wystąpili w ostatniej edycji "Rolnik szuka żony" a już wkrótce zobaczymy ich w "Dance Dance Dance". Chociaż ostatnio okazało się, że początkowo Marta nie chciała przyjąć propozycji TVP, to ostatecznie para będzie walczyć o zwycięstwo w trzeciej odsłonie "Dance Dance Dance". Program ma ruszyć już w marcu, więc uczestnikom nie zostało zbyt wiele czasu na przygotowania i treningi.

Teraz wszystko wskazuje na to, że przed nagraniami hitu TVP Marta chciała zafundować sobie małą metamorfozę. Paweł pokazał, jak jego partnerka próbuje wybielić sobie zęby! Musicie to zobaczyć! My płaczemy ze śmiechu- Marta po raz kolejny udowodniła, że ma do siebie ogromny dystans i wielkie poczucie humoru.

Marta pokazała efekty wybielania zębów.