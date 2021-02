Rolnik szuka żony: Internauci zszokowani zachowaniem Pawła. Marta stanęła w obronie rolnika! 

Paweł z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories opublikował zdjęcie, które zszokowało i mocno zaskoczyło internautów. Były uczestnik programu o poszukujących miłości rolnikach przyznał, że został skrytykowany przez niektórych fanów, ale jego ukochana stanęła w jego obronie. Co się stało? Zobaczcie, co Paweł opublikował w sieci!

Marta i Paweł poznali się na planie ostatniej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony" i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Ostatnio okazało się, że już wkrótce zakochani wystąpią w kolejnym programie TVP. Tym razem para weźmie udział w tanecznym show "Dance Dance Dance". W związku z próbami i nagraniami do programu, zakochani spędzają ostatnio więcej czasu w mieszkaniu Marty w Warszawie.

Teraz Paweł opublikował w sieci krótką relację z apartamentu partnerki, ale zdjęcie które pokazał na InstaStories mocno zaskoczyło internautów.

Marta zaczęła bronić Pawła i zapewniła, że nie ma żalu do swojego partnera za opublikowanie niekorzystnego zdjęcia.

Mam dystans do siebie jak stąd do kosmosu i mnie samą to bawi - Marta skomentowała całe zamieszanie.