Marta Manowska prowadzi "Rolnik szuka żony" od pierwszej edycji i to właśnie temu programowi zawdzięcza ogromną popularność. Już od września widzowie będą mogli oglądać nowe miłosne perypetie uczestników. Gwiazda poinformowała właśnie, że zaczęły się zdjęcia do 6. edycji show.

Na Instastories Manowska zdradziła, który odcinek aktualnie nagrywają. Prowadząca zapowiedziała dla swoich fanów niespodziankę. Zobaczcie, co zamierza opublikować!

Każda edycja "Rolnika" budzi ogromne emocje. Dzięki programowi wielu uczestników znalazło swoje drugie połówki, odbyło się już kilka ślubów i urodziło kilkoro dzieci. Choć na razie znamy jedynie kandydatów do kolejnej edycji, ale już ruszyły zdjęcia, a to oznacza, że finałowa piątka jest już znana.

Marta Manowska zdradziła na Instagramie, że rusza właśnie na plan zdjęciowy "Rolnika", gdzie czeka ją czytanie listów:

Jestem przeszczęśliwa, gdyż ruszam właśnie na zdjęcia do 6. edycji programu "Rolnik szuka żony". Od jutra zaczynamy czytać listy. Będę Wam pokazywać co nieco z backstage'u, jak to wygląda. Tak sobie postanowiłam w tym roku. Będzie się działo! - powiedziała na Instastories Marta Manowska.