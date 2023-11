Wiadomość o śmierci Cezarego Mocka z "Sanatorium miłości" wstrząsnęła uczestnikami i fanami programu TVP. Smutną informację za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazali producenci programu. Wiadomo już, że kilka ostatnich dni Cezary spędził w szpitalu - według doniesień "Super Expressu" mężczyzna trafił tam z objawami obustronnego zapalenia płuc. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Cezary Mocek zmarł 19 lutego.

Dziś, 21 lutego, Marta Manowska i Wiesia z "Sanatorium miłości" wspominały uwielbianego przez widzów Cezarego Mocka. Prowadząca i uczestniczka programu TVP nie potrafiły powstrzymać łez podczas wizyty w "Pytaniu na śniadanie".

Wzruszona Marta Manowska w "Pytaniu na śniadanie" przyznała, że Cezary Mocek był jej bardzo bliski. Prowadząca zdradziła, że nawet po zakończeniu programu "Sanatorium miłości" miała kontakt z Cezarym.

Smutku nie ukrywała również Wiesia z "Sanatorium miłości". Kobieta przyznała, że bardzo zbliżyła się z Cezarym na planie show. Kobieta zdradziła, co mogło wpłynąć na jego stan zdrowia.

Udzielał wywiadu do telewizji i on mi mówił, że strasznie zmarzł. Był śnieg, buty zamoczył, a długo trwało to nagranie i ja myślę, że to wpłynęło na jego stan zdrowia- mówiła Wiesia. (...) Do mnie to jeszcze w tej chwili nie dociera, że już go wśród nas nie ma. To była chodząca inteligencja, dżentelmen w każdym calu. Takich mężczyzn rzadko się spotyka.