Ruszyły nagrania do kolejnego sezonu show "Rolnik szuka żony"! Tymczasem kilka dni temu naszą redakcję odwiedziła Marta Manowska, która zdradziła nam zaskakujące kulisy tego show! Zapytaliśmy gwiazdę m.in. o to, który z uczestników programu dostał najwięcej, a który najmniej listów od widzów. Rekord? To około 200 listów do jednego z panów. Zobacz w naszym materiale, kto zaś otrzymał najmniej! Będziecie zaskoczeni!

Marta Manowska pracuje już nad kolejną edycją show!

