"Rolnik szuka żony": Zaskakujący wpis Marty! Czyżby kryzys?

Marta i Paweł są jedyną parą, którą znalazła miłość w siódmej edycji " Rolnik szuka żony ". Po zakończeniu emisji nie tylko potwierdzili, że nadal są razem, ale zdecydowali się też wziąć udział w tanecznym show Dwójki i wystąpili w " Dance dance dance ". Obecnie para zakończyła już przygodę z programem, który jak sami zdradzili, sprawił, że spędzali ze sobą mnóstwo czasu i teraz decydują się na kolejny poważny krok! Marta Paszkin zdradziła, że najprawdopodobniej już za kilka miesięcy przeprowadzi się z córką do Pawła. To jednak nie wszystko... Marta z "Rolnik szuka żony" planuje powiększenie rodziny Marta Paszkin opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie z pobyty w gospodarstwie Pawła, na którym pozuje z uroczym szczeniakiem. Jak wiadomo uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" uwielbia zwierzęta i marzy o własnym psie, ale w obecnej sytuacji, nie może sobie pozwolić na zwierzaka. Na pytanie jednej z Internautek dotyczące uroczego cocker spaniela Marta Paszkin napisała, że na psa zdecyduje się dopiero po przeprowadzce do Pawła: ciężko byłoby mi go ogarnąć pracując na pełny etat i samodzielnie wychowując dziecko. Ale jak się przeprowadzimy do Pawła, będziemy w końcu mogły jakiegos przygarnąć 🥳🥰 W odpowiedzi na kolejny komentarz partnerka Pawła zdradziła, że faktycznie ich rodzina się powiększy o zwierzaka i już może we wrześniu adoptują pieska! My weźmiemy pieska najwcześniej we wrześniu i pewnie będzie to kundelek. Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie Marty Paszkin z pieskiem. Widać, że partnerka Pawła jest zakochana w zwierzętach i z pewnością odnajdzie się na wsi.