Marta Borowska długo nie mogła znaleźć szczęścia w miłości. Co ciekawe, szukała jej głównie w programach telewizyjnych. Wygląda jednak na to, że to już przeszłość. Na Facebooku Marty pojawiło się bowiem zdjęcie, na którym pokazała swojego ukochanego. Jak wygląda nowy wybranek dziewczyny? Zobaczcie poniżej!

Marta Borowska z "Rolnik szuka żony 2" ma chłopaka

Sympatyczną pielęgniarkę poznaliśmy dzięki 2. edycji show "Rolnik szuka żony". Tam starała się o serce Rafała. Choć początkowo wydawało się, że piękna blondynka wpadła mu w oko, on zdecydował się związać z Justyną, z którą mimo wszystko nie udało mu się stworzyć trwałej relacji.

Później Marta zgłosiła się do innego programu. Dziewczyna pojawiła się w show "Wyjdź za mnie", który był emitowany na antenie Polsatu. Marta wpadła w oko Tomaszowi Śliwińskiemu. Ostatecznie ten program również nie przyniósł jej miłości.

Teraz jednak wszystko się zmieniło. Jak można wywnioskować z Facebooka Marty Borowskiej, pochodząca z Mławy dziewczyna jest zakochana! U jej boku pojawił się przystojny Karol. Dziewczyna pochwaliła się niedawno ich wspólną fotografią w internecie. Oboje wypoczywali w Bieszczadach.

Mój naj naj naj ❤❤❤ - napisała pod fotografią Marta.

Widać, że są bardzo szczęśliwi! Gratulujemy!

Marta w programie "Rolnik szuka żony 2" starała się o serce Rafała. Ten jednak pozostał niewzruszony i wybrał jej koleżankę

Rafał związał się z Justyną, choć miał sporo wątpliwości. Niestety, ta relacja nie przetrwała próby czasu. Oboje zdecydowali, że nie po drodze im razem

