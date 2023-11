3 z 4

Po tym wyznaniu rolnik spytał Asi, co ma zamiar dalej z tym zrobić. Wyznał, że jeśli uczestniczka chce wyjechać, to nie będzie na siłę jej zatrzymywał. Joanna nie zdecydowała się od razu wyjechać z gospodarstwa. Udała się na randkę z Sewerynem, która odbyła się nad malowniczą wodą. Rolnik został zapytany, o to dlaczego między nimi nie ma chemii. Wyznał, że po prostu nie zaiskrzyło między nimi.

- Ja nie mam do Ciebie żalu, zbliżyłam się przez to z dziewczynami, wiem jakie one są, to był dobrze spędzony czas. Wracam do domu do rodziny, małe wakacje i szukam pracy w Polsce - powiedziała Asia. - Co tu można więcej powiedzieć? - zapytał Seweryn. - W sumie mamy wszystko wyjaśnione. - To co kończymy? Nie wiem… Czy posiedzimy sobie? - Kończymy.

Joanna po randce spakowała się i wyjechała z gospodarstwa. Natomiast Seweryn zabrał Dianę i Marlenę na pole, gdzie dziewczyny pracowały przy ziemniakach.