Mariola Bojarska-Ferenc i Tomasz Barański w programie Taniec z Gwiazdami tworzą zgraną parę. Prywatnie Tomka polubił bardzo także mąż gimnastyczki Ryszard, o którym Mariola Bojarska-Ferenc powiedziała przed kamerami Party.pl:

Mój mąż jest tak empatycznym i tak wspaniałym człowiekiem i fajnym kumplem, że koleżanki często żartują, że jak mnie już nie będzie na świecie, to żebym była spokojna, że jest lista społeczna i że one się nim zaopiekują. Ale to jest szalenie mile. Cieszę się, że mam obok siebie partnera, który jest lubiany przez wszystkich.

Sympatia Ryszarda Ferenca do Tomasza Barańskiego może jednak wkrótce osłabnąć... Dlaczego? Zobaczcie co Mariola Bojarska-Ferenc powiedziała do naszej kamery!

