Marina Łuczenko zdementowała informację o swoim rzekomym udziale w reality show dla WAGs. Piosenkarka zamieściła na Instagramie specjalny wpis, w którym jednoznacznie oświadczyła, że nie zamierza brać udziału w programie dla żon piłkarzy. Z jej słów wynika, że otrzymała taką propozycję, jednak odmówiła. Gwiazda zaznaczyła również, że w przyszłości nie ma zamiaru angażować się w projekty, które w żaden sposób nie są związane z jej działalnością w branży muzycznej.

Moi drodzy. Dochodzą mnie słuchy, że ma podobno powstać program reality show o żonach piłkarzy. Chciałabym dać wszystkim jasno do zrozumienia, iż odmówiłam udziału w tym programie. Pragnę poinformować, że nigdy nie zgodziłabym się na udział w tego typu projekcie, jak również innego typu reality show, o których ostatnio donosiły media. Systematycznie odmawiam udziału w inicjatywach, które głównie dotyczą tematu "żon i partnerek piłkarzy", a nie odnoszą się, choćby w najmniejszym stopniu, do mojej działalności artystycznej, promowanych singli, teledysków, oraz nadchodzącej płyty. Uprzejmie proszę o zaprzestanie używania mojego nazwiska w rozmowach biznesowych dotyczących tego tematu - napisała Marina na Instagramie.

Przypomnijmy, że Marina Łuczenko jest obecnie w trakcie promocji nowej płyty. Na rynku pojawiły się już dwa single "Takin’ Ya Rock Out" oraz "Hiding In The Water", które są zapowiedzią drugiego studyjnego albumu piosenkarki. Fani długo czekali na ten moment. Poprzednia płyta Mariny "Hard Beat" miała swoją premierę w 2011 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie nowy krążek trafi na sklepowe półki.