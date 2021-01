Mariettę z "Hotelu Paradise" i Dominika z "Love Island" coś łączy?! Szokujące ustalenia fanów! 

Emocje wokół rozstania Julii i Dominika z "Love Island" wciąż są ogromne! Wielu fanów nie może uwierzyć w tak szybkie zakończenie związku tej dwójki i doszukuje się powodów rozstania. Pod postem Julii na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy - niektórzy fani obwiniają Dominika za rozpad tego związku, a do tego w tle całej sprawy pojawiła się także... Marietta z "Hotelu Paradise"! Według relacji niektórych internautów, Dominika i Mariettę łączy coś więcej! Sprawdźcie szczegóły.

Zobacz także: "Love Island": Dominik Grot i Julia Nowakowska rozstali się! "Bajka dobiegła końca"

Dlaczego Julia i Dominik z "Love Island" się rozstali? W tle całej sprawy... Marietta z "Hotelu Paradise"!

Już od pewnego czasu fani podejrzewali, że w związku Julii i Dominika dzieje się coś niedobrego. Brak wspólnych zdjęć i relacji, a także brak odpowiedzi na pytania fanów wywołał wśród internautów wiele obaw. I niestety - w czwartek 7. stycznia para ogłosiła swoje rozstanie. Jako pierwszy o tym fakcie poinformował Dominik Grot.

Chciałbym Wam powiedzieć, że bajka, która zaczęła się w Love Island dobiegła końca i tym razem nie zakończyła się happy endem. Rozstaliśmy się z Julą. [...] Po prostu nam się nie ułożyło, ale czuję się zobowiązany żeby Wam to przekazać. Tobie @julia_nowakowska_official z całego serca życzę wszystkiego najlepszego, żebyś znalazła szczęście. Dziękuję Ci za wszystkie wspaniałe chwile spędzone razem - napisał Dominik.

Niedługo potem post dotyczący rozstania zamieściła Julia.

Nasz związek może się skończył, ale było więcej śmiechu niż łez... Uważam, że było warto. ❤️ [...] Niestety, zdaliśmy sobie sprawę, że nie pasujemy do siebie i to jest w porządku... Czasami najlepszym gestem miłości jest pozwolić komuś odejść, aby znaleźć miłość nam przeznaczoną - napisała Julia.

Ani Dominik, ani Julia nie podali dokładniej przyczyny rozstania, a jedynie poinformowali, że po prostu do siebie nie pasują. Oczywiście pod postami pojawiło się mnóstwo komentarzy. Niektórzy internauci zaczęli doszukiwać się jednak dokładnych powodów zakończenia związku tej dwójki i część z nich obwiniła Dominika! Jak się okazało, ich zdaniem główną przyczyną rozstania była zażyła relacja Dominika z Mariettą z "Hotelu Paradise"!

- No to Marietta się cieszy ma go tylko dla siebie...smutne, ale lepiej dla ciebie że się już nie męczysz.. - Dominik już ma pocieszenie hehe i leci do Egiptu z nową laską - No to Mariettka będzie już mogła pokazać swojego chłopaczka - piszą fani.

Kilka dni temu Marietta z "Hotelu Paradise" rzeczywiście rozstała się z chłopakiem. Poinformowała również, że niedługo leci do Egiptu. Czy coś naprawdę jest na rzeczy? Tego nie wiadomo, jednak komentarze internautów dotyczące relacji Dominika i Marietty dają do myślenia. Co ciekawe Marietta skomentowała wpis dotyczący rozstania Dominika i Julii, jednak szybko został usunięty.

A co Wy myślicie o tej spawie?

Instagram

Julia i Dominik rozstali się po kilku miesiącach od zakończenia drugiej edycji "Love Island".