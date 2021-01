"Love Island": Dominik Grot i Julia Nowakowska rozstali się! "Bajka dobiegła końca"

Dominik Grot i Julia Nowakowska z "Love Island" nie są już parą! Mimo tego, że fani już wcześniej podejrzewali, że pomiędzy tą dwójką nie jest już tak jak wcześniej, Dominik dopiero teraz zdecydował się oficjalnie potwierdzić koniec związku z piękną blondynką.

Jakie są przyczyny rozstania zwycięzców drugiej edycji "Love Island"?

Czujnym oczom widzów nie umknęło, że Julia Nowakowska i Dominik Grot nie pojawiają się już tak często na swoich relacjach na Instagramie, jak po powrocie ze słonecznej Hiszpanii, gdzie wygrali drugą edycję "Love Island". O ile początkowo widzowie byli pewni, że ta relacja przetrwa wiele, o tyle prawdziwe życie zweryfikowało, czy ta dwójka do siebie pasuje.

Dominik Grot oficjalnie poinformował fanów o rozstaniu z Julią Nowakowską. Co było powodem rozstania? Zwycięzca "Love Island" oznajmił, że nie chce publicznie prać brudów i mówić o rzeczach prywatnych dotyczących jego i jego byłej już partnerki:

W dalszej części wpisu podziękował fanom za otrzymane wsparcie. Zwrócił się również do Julii:

W sieci pojawiło się również oświadczenie Julii:

Nasz związek może się skończył, ale było więcej śmiechu niż łez... Uważam, że było warto. ❤️ Trudno być szczęśliwym w tej chwili, ponieważ jest tak wiele emocji. Ale na razie - chcę podziękować za wszystkie wspaniałe wspomnienia zarówno na wyspie, jak i poza nią. Całe to doświadczenie było jednym z najwspanialszych doświadczeń w moim życiu - a najtrudniejszą częścią było przystosowanie się do prawdziwego życia i rozwój poprzez próby prawdziwej miłości w świetle reflektorów i mediów. Wiele się nauczyłam - szczególnie o sobie i muszę Ci za to podziękować 🤗 Niestety, zdaliśmy sobie sprawę, że nie pasujemy do siebie i to jest w porządku... Czasami najlepszym gestem miłości jest pozwolić komuś odejść, aby znaleźć miłość nam przeznaczoną. Przykro mi, wszystkim, którzy w nas wierzyli chcę powiedzieć, żebyście nie tracili nadziei na miłość. Miłość jest dostępna dla wszystkich - ale to ciężka praca. I próbowaliśmy z Dominikiem- naprawdę próbowaliśmy! Życzę mu wszystkiego najlepszego ❤️❤️❤️