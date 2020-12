Marietta z pierwszej edycji "Hotelu Paradise" zmieniła fryzurę i porównuje się do... lalki Barbie! Na jej głowie zagościł róż

Marietta Witkowska z pierwszej edycji "Hotelu Paradise" nie przestaje zaskakiwać! Uczestniczka show TVN7 jest bardzo aktywna na Instagramie, dlatego na bieżąco wiemy, co się u niej dzieje. Tym razem Marietta zaskoczyła wszystkich swoim nowym kolorem włosów! Dotychczas była wierna swojej kruczoczarnej fryzurze, a teraz na jej głowie zagościł róż! Jak na tą zmianę zareagowali jej fani? Zobaczcie sami!

Marietta z pierwszej edycji "Hotelu Paradise" pochwaliła się nowym kolorem włosów

Marietta z "Hotelu Paradise" to zdecydowanie jedna z najbardziej barwnych postaci tego show! Razem z Chrisem wygrała pierwszą edycję programu i przez kilka tygodni po zakończeniu show, tworzyła z nim parę. Niestety ich związek nie przetrwał próby czasu, a byli partnerzy doszli do wniosku, że niestety różnica charakterów nie pozwoli im na stworzenie trwałej i szczęśliwej relacji. Jednak pomimo rozstania, obydwie strony trzymają za siebie kciuki i wzajemnie sobie kibicują.

A Marietta - idzie jak burza! Teraz robi karierę jako Influencerka - jej konto na Instagramie obserwuje ponad 320 tys. osób, którzy na bieżąco śledzą jej życie. Jej fani nie mogą narzekać na nudę - Marietta co chwilę czymś zaskakuje. Kilka tygodni temu przeszła operację nosa, o której oczywiście opowiedziała swoim wielbicielom ze szczegółami. Teraz zaś możemy zobaczyć kolejną zmianę w jej wyglądzie.

Zwyciężczyni pierwszej edycji "Hotelu Paradise" zdecydowała się na nowy kolor włosów. Teraz na jej głowie dominuje odcień wpadający w róż! Marietta porównała się nawet do... lalki Barbie!

Dziś jako Barbie 💋

Kocham zabawy wizerunkiem i przebieranki 👌🏾[...] cofnęłam się dziś w czasie o jakieś 5 lat gdy miałam podobny kolor włosów !! Kto wie.. może jeszcze kiedyś będę blond - napisała pod zdjęciami w nowej fryzurze, Marietta.

Zdania fanów na temat metamorfozy Marietty są podzielone - część z nich twierdzi, że poprzedni kolor włosów pasował jej bardziej, drudzy są zachwyceni tą zmianą.

- Ładnie, lecz w ciemnych wyglądasz cudnie 😍 - Lepiej w ciemnych :) - Pasują Ci mega te włosy🔥🔥🔥🔥😍 - Mega wyglądasz w tym kolorku 😍😍😍 👌👌 - Wolimy Cię w standardowej ciemnej stronie, ale taka odmiana tez boska 😍😍😍 - piszą fani.

Wiele wskazuje jednak na to, że nie jest to zmiana na stałe, a jedynie charakteryzacja. A Wy, co o tym sądzicie? Marietta powinna skusić się na taki kolor na dłużej?

Zwyciężczyni pierwszej edycji "Hotelu Paradise" niedawno przeszła operację nosa, korzysta również z zabiegu powiększania ust. Teraz zdecydowała się nieco zaszaleć ze swoją fryzurą!

A tak Marietta wyglądała przed charakteryzacją!