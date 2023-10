W czwartek 7. stycznia dowiedzieliśmy się o rozstaniu Julii i Dominika, zwycięzców drugiej edycji programu "Love Island". Ta informacja mocno zszokowała fanów, którzy natychmiast zaczęli doszukiwać się powodów rozpadu związku tej dwójki. Pojawiły się nawet komentarze sugerujące, że do rozstania Julii i Dominika przyczynił się ktoś trzeci. Internauci wskazali na... Mariettę z "Hotelu Paradise"!

Według niektórych fanów, Mariettę Witkowską i Dominika Grota łączy coś więcej!

- No to Marietta się cieszy, ma go tylko dla siebie...

- Dominik już ma pocieszenie hehe i leci do Egiptu z nową laską - piszą internauci.