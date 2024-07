Maria Sadowska opowiedziała o tym, jakiego uczestnika będzie szukać w 7. edycji "The Voice of Poland". Artystka udowodniła już, że ma dobre oko do prawdziwych scenicznych diamentów. Czy tak będzie i tym razem? Czas pokaże! Na razie przed kamerą Party.pl gwiazda zdradziła, kogo będzie szukać. (Polecamy: Ochrona wizerunku, czyli jak chronić prywatność zdjęć w sieci?)

Marzy mi się dziewczyna tym razem. Chciałabym tym razem wygrać z dziewczyną - powiedziała Maria Sadowska.

A jaki musi mieć głos? Posłuchajcie!

Czy uda jej się znaleźć taką osobę w nowym show?