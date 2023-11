Reklama

Sensacyjna zmiana w jury "The Voice of Poland"!? Jak donosi Super Express w nowej, jesiennej edycji show TVP zamiast Andrzeja Piasecznego pojawi się... Margaret! Wokalistka już jakiś czas temu była ponoć na próbnych nagraniach do programu, ale wypadła nie najlepiej. Producenci dostrzegli jednak jej rosnącą popularność za granicą i ponownie zaprosili do show.

Czy rzeczywiście to prawda? PR programu, PR TVP, a także management artystki jednogłośnie twierdzą, że jest za wcześnie, by mówić coś o zmianach w programie i zdradzać szczegóły kolejnej edycji show TVP. Czy rzeczywiście jest coś na rzeczy?

Margaret w roli trenerki w "The Voice Of Poland" na pewno sprawdziłaby się znakomicie - ma przecież już spore doświadczenie na polskiej scenie!

Wiadomo też, że do programu na pewno nie wróci Justyna Steczkowska (zasiadała w 3 edycjach show jako jurorka).

W tym roku to niestety niemożliwe, ponieważ pani Justyna jest obecnie w trasie koncertowej „2. Koncert Muzyki Filmowej”. We wrześniu zaczyna próby do projektu “Tribiute to…” i rusza w trasę ze 100-osobowową orkiestrą oraz 80-osobowym chórem – mówi Łukasz Wojtanowski, menadżer artystki w rozmowie z popheart.pl.

