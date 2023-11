Aleksandra Nizio, zwyciężczyni piątej edycji "The Voice of Poland", schudła ponad 30 kg! Gwiazda w rozmowie z Party.pl mówi, że to jeszcze nie koniec i ma zamiar nadal się odchudzać.

Reklama

Chciałam udowodnić sobie samej, że mogę - mówi nam Ola Nizio.

Jak ona to zrobiła? Posłuchajcie naszego wywiadu z gwiazdą, w którym poznacie odpowiedź na to pytanie! Przypominamy, że gwiazda wraca na polską scenę muzyczną z singlem "Kuloodporna". W sieci można obejrzeć klip do jej nowej piosenki i przy okazji zobaczyć, jak teraz wygląda Ola!

ZOBACZ: To już koniec "The Voice of Poland"? Jest oficjalny komentarz stacji

Ola Nizio przeszła sporą przemianę!

Instagram

Instagram

Reklama

Pamiętacie ją?