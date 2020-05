Margaret nie będzie już jurorką w "The Voice of Poland": "Niestety, jest w TVP, więc sobie odpuszczę"

Margaret podjęła ostateczną decyzję ws. jurorowania w programie TVP2 "The Voice of Poland" - zdecydowała, że nie chce ponownie zasiąść w fotelu jurorskim. Dlaczego? Swoją decyzję ogłosiła w komentarzu na Instagramie, kiedy jedna z fanek zapytała ją o jej plany w związku z tą muzyczną produkcją:

Niestety nie, szkoda, bo "The Voice of Poland" kocham, ale niestety jest w TVP, więc sobie odpuszczę - odpowiedziała Margaret na Instagramie w komentarzu.

Niedawno informowaliśmy w magazynie "Flesz", że w fotelu jurora ponownie zasiąść może Edyta Górniak:

Producentom zależy na Edycie, bo to gwiazda, która wywołuje niesamowite emocje, a publiczność ją kocha – zdradziła "Fleszowi" osoba z TVP.

Trzeba przyznać, że Górniak już się w tej roli sprawdziła – była trenerką w "The Voice of Poland" i "The Voice Kids". Mówi się, że w fotelu jurorskim Edyta miałaby zastąpić właśnie Margaret, która pół roku temu zawiesiła karierę, a na temat samego "The Voice of Poland" przyznała, że "czuje się po tym programie wypłukana i i potrzebuje przerwy".

Myślicie, że Margaret naprawdę odejdzie z "The Voice of Poland"?

Czy zastąpi ją Edyta Górniak?