Zapowiada się wielki powrót do telewizji! Jak donosi "Flesz" Edyta Górniak znów dostała propozycję udziału w "The Voice of Poland". W rozmowie z magazynem osoba z TVP przyznała, że producentom zależy, by wokalistka znów zasiadła w fotelu jurora i wspólnie z innymi gwiazdami wśród uczestników znalazła najlepszy głos w Polsce. Z jakiego powodu?

Producentom zależy na Edycie, bo to gwiazda, która wywołuje niesamowite emocje, a publiczność ją kocha – zdradziła "Fleszowi" osoba z TVP.

Trzeba przyznać, że Górniak już się w tej roli sprawdziła – była trenerką w "The Voice of Poland" i "The Voice Kids". Mówi się, że w fotelu jurorskim Edyta miałaby zastąpić Margaret, która pół roku temu zawiesiła karierę, a na temat samego "The Voice of Poland" przyznała:

"Emocjonalnie czuję się wypłukana po tym programie, więc na razie muszę wziąć przerwę", powiedziała w jednym z wywiadów.

Nagrania do muzycznego show mają ruszyć pod koniec lipca. Jak ustalił "Flesz", Przesłuchania w ciemno odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i, prawdopodobnie, bez udziału publiczności. Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja spowodowana koronawirusem. Producenci dostosują plan do obowiązujących zasad i obostrzeń tak, by wszyscy: uczestnicy i jurorzy, byli całkowicie bezpieczni.

Ale to nie koniec dobrych informacji. Okazuje się, że Edyta Górniak prowadzi też rozmowy z TVN, dotyczące drugiej serii programu "My Way", w którym robiła prawo jazdy. Jeśli sytuacja pozwoli, odcinki będą kręcone w Europie. W tym roku artystka świętuje też 30-lecie pracy na scenie i z tej okazji szykuje dla swoich słuchaczy nową płytę.

