Zaledwie kilka dni temu okazało się, że jeden z uczestników piątej edycji programu "Rolnik szuka żony" znalazł prawdziwą miłość! Grzegorz Toczyłowski razem z nową partnerką pojawił się na ślubie Kasi i Piotra, a później zdradził, że zaręczył się z piękną Gabrielą!

Pokochać to największe ryzyko ze wszystkich. To oddanie swojej przyszłości i swojego szczęścia w ręce drugiego człowieka. To zaufanie bez reszty. I kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz z kimś spędzić resztę swojego życia, chcesz aby ta reszta życia rozpoczęła się jak najszybciej- napisał wówczas Grzegorz.