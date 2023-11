Grzegorz Toczyłowski po zakończeniu 5. edycji „Rolnik szuka żony” spotykał się z jedną z kandydatek, Dorotką. Jakiś czas później pojawiła się informacja o rozstaniu pary. Teraz okazało się, ze rolnik znalazł miłość i oświadczył się. Jak wygląda jego nowa partnerka? Zobaczcie, jak Internauci zareagowali na wiadomość o zaręczynach Grzegorza?

Kolejny uczestnik "Rolnik szuka żony" stanie na ślubnym kobiercu. Dzięki programowi poznało się już wiele par, które założyły szczęśliwe rodziny i spełniły swoje marzenie o znalezieniu drugiej połówki. Okazuje się, że Grzegorz Toczyłowski jest jednym z nich. Rolnik o swoich zaręczynach poinformował na swoim oficjalnym koncie i pochwalił się pierścionkiem zaręczynowym, który kupił swojej wybrance. Pod zdjęciem napisał, że znalazł kobietę, z którą chce spędzić resztę życia:

Pokochać to największe ryzyko ze wszystkich. To oddanie swojej przyszłości i swojego szczęścia w ręce drugiego człowieka. To zaufanie bez reszty. I kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz z kimś spędzić resztę swojego życia, chcesz aby ta reszta życia rozpoczęła się jak najszybciej - czytamy na Facebooku Grzegorza.