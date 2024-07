Marta Manowska jeździ teraz po Polsce i odwiedza rolników, którzy brali udział w "Rolnik szuka żony". Pokazała już tajemnicze zdjęcie z rolnikiem Łukaszem, z którym kilka tygodni temu była łączona. Plotkowano, że na planie show TVP połączyło ich uczucie, ale gwiazda szybko zdementowała te informacje. Prowadząca "Rolnik szuka żony" spotkała się też z Szymonem. Co na to fani Manowskiej i programu? Okazuje się, że Szymon zyskał ksywki wśród widzów show. Jakie? Mojżesz oraz Amisz! Prawdopodobnie to z powodu charakterystycznej brody rolnika oraz wyznania Szymona, który w programie nigdy nie ukrywał, że jest bardzo wierzący. Co piszę internauci?

- Tylko nie mojzesz ! - On wygląda jak amisz - Amisz, Mojżesz miał.dłuższa brodę - czytamy w komentarzach na Instagramie Manowskiej.

Marta Manowska spotkała się z rolnikiem Szymonem

Czy Szymon z Rolnik szuka żony nadal jest z Agnieszką?

Szymon był pierwszym uczestnikiem trzeciej edycji show, który został ujawniony i pozował z Manowską na ściance w czasie ramówki TVP. Jest też chyba najbardziej zaskakującym uczestnikiem "Rolnik szuka żony". Ostatecznie wybrał w programie Marysię, z którą zerwał i po jakimś czasie okazało się, że spotyka się z kandydatką Łukasza - Agnieszką! W świątecznym odcinku para widziała się po raz trzeci w życiu, ale zgodnie twierdzili, że chcą spróbować stworzyć związek.

Czy Marta Manowska zdradzi niebawem czy Szymon i Agnieszka są nadal razem? I co to za tajemniczy projekt z rolnikami?

Marta Manowska i Szymon na ramówce TVP pół roku temu.

Szymon i Agnieszka z Rolnik szuka żony są parą!