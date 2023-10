Przed nami kolejny odcinek "Mam talent"! Już w najbliższą sobotę, 18 września, na antenie TVN widzowie zobaczą najnowszą odsłonę 13. edycji wielkiego hitu stacji. Na scenie zaprezentuje się m.in. Vladyslav Beshevets. 25-latek pochodzi z Ukrainy, ale od kilku lat mieszka w Tychach. Uczestnik show na Ukrainie ukończył Chersońską Szkołę Kultury oraz Kijowski Uniwersytet Kultury i Sztuki, a teraz postanowił spróbować swoich sił w "Mam talent".

Kolejny wokalista w "Mam talent". Co na to Agnieszka Chylińska?

Vladyslav Beshevets na scenie pochwalił się talentem wokalnym i zaśpiewał wielki hit Tiny Turner "Simply the best". Jak na wykonanie Vladyslava zareagowali jurorzy i widownia? Zobaczcie przedpremierowy fragment nowego odcinka "Mam talent"! Myślicie, że 25-letni uczestnik show przejdzie do kolejnego etapu programu?

