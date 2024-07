"Projekt Lady" robi furorę w telewizji. My zapytaliśmy gospodynię show Małgorzatę Rozenek o to, jaka powinna być współczesna dama? Czy chodzi tylko o zachowanie przy stole i ładne słownictwo? Co wyróżnia damy w dzisiejszym świecie?

Raczej, jaka powinna być współczesna kobieta? A powinna być silna, samowystarczalna i może to zabrzmi źle, ale powinna też myśleć o sobie. Ja zauważyłam i wszystkie moje programy to pokazały, że kobiety bardzo mało myślą o sobie. Myślą wiecznie o mężach, o rodzicach, dzieciach o wszystkim wokół tylko nie osobie. A żeby być fajną, współczesną damą to trzeba być fajnym uśmiechniętym i spełnionym. I z tą odrobiną zdrowego egoizmu. Naprawdę zachęcam, bo to zmienia relacje ze wszystkimi - mówi Party.pl Małgorzata Rozenek.

W poniedziałek 22 sierpnia 8. odcinek "Projektu Lady". W programie są tylko cztery dziewczyny. Poprzednio odpadły Marta i Roksana. Kto wejdzie do finału? Oglądajcie z nami, aby się przekonać.

